Днем в понедельник над центром Москвы поднялся столб дыма – как выяснилось, загорелось здание, выведенное из эксплуатации. Известно, что пожарным удалось справиться с огнем, сведений о пострадавших пока не поступало.

В понедельник, 15 июля, в Центральном административном округе столицы в доме 28 по улице Конюшковская произошел пожар.По данным радиостанции "Говорит Москва", загорелась кровля двухэтажного здания, выведенного из эксплуатации.По некоторым сведениям, вспыхнул утеплитель, горение которого и дало столб черного дыма, вид которого и взволновал жителей окрестных улиц.Известно, что площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших пока не поступало.