Она оставила себе забытый кошелек покупателя

Она оставила себе забытый кошелек покупателяПродавец в одном из продуктовых магазинов в Коврове заметила на полу мужской кошелек и решила оставить его себе. В нем хранились личные документы владельца, которые могли ей помочь определить собственника. Однако женщина не хотела возвращать кошелек и скрыла свою находку. Она потратила все 82 тысячи рублей, которые были внутри кошелька.Мужчина обратился к полицейским, и женщину нашли. Она вернула деньги, поэтому суд решил закрыть уголовное дело. При других обстоятельствах обвиняемая могла быть осуждена на два года.