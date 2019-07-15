Строптивость белорусского лидера Александра Лукашенко и его опасные игры в незалежность могут дорого обойтись соседней республике. Москва начала сокращать объем дотаций братской стране и отказалась компенсировать потери от реализации налогового маневра. Эксперты уверены: сокращение объемов помощи Белоруссия в ее нынешнем виде может не пережить.
Строптивость белорусского лидера Александра Лукашенко и его опасные игры в "незалежность" могут дорого обойтись соседней республике. Москва начала сокращать объем дотаций братской стране и отказалась компенсировать потери от реализации налогового маневра. Эксперты уверены: сокращение объемов помощи Белоруссия в ее нынешнем виде может не пережить.
После реализации налогового маневра российские
нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть за 83-84% от мировой цены.
Льготы для Белоруссии отменяются: закупать черное золото соседняя республика
отныне будет по общемировым ценам, заявил ранее белорусский посол в России
Владимир Семашко.
Последнее время Россия путем кредитов и дешевых
энергоресурсов ежегодно" подкармливала режим Лукашенко на пять миллиардов
долларов в год, отметил экономист Леонид Злотников. Эксперт напомнил, что
Москва поставляла Минску ресурсы по ценам в 2,5-3 раза ниже мировых.
"И вот мы пришли к тому моменту, когда Россия не хочет
кормить Беларусь по каким-то соображениям. Не полностью кормить, конечно, а
обеспечивать прежний уровень потребления за счет своих субсидий в разных
формах", – цитирует Злотникова портал Хартия’97.
По его словам, Россия только начала снижать дотации, с пяти
до четырех миллиардов, но это уже привело к серьезным проблемам с возвратом
внешних долгов. А ведь скоро не останется и этих четырех миллиардов, подчеркнул
Злотников.
А пока ударными темпами загоняет Белоруссию в
долги. Экономист отметил, что Минск должен Москве 40-45% своих займов. "Думаю,
что с учетом все сказанного, Россия хорошо возьмет наши власти за горло",
– резюмировал Злотников.
Как России и Белоруссии строить дальнейшие отношения
президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать 18
июля в Санкт-Петербурге. Сообщалось также о совместной поездке глав государств
в Валаамский монастырь.
Путин и будут обсуждать интеграцию в рамках
Союзного государства. Вопрос компенсации налогового маневра и цен на
энергоносители является для белорусского лидера краеугольным. Москва же
настаивает, что дальнейшие субсидии Минск увидит только после конкретных шагов
на пути интеграции.