Строптивость белорусского лидера Александра Лукашенко и его опасные игры в незалежность могут дорого обойтись соседней республике. Москва начала сокращать объем дотаций братской стране и отказалась компенсировать потери от реализации налогового маневра. Эксперты уверены: сокращение объемов помощи Белоруссия в ее нынешнем виде может не пережить.

Строптивость белорусского лидера Александра Лукашенко и его опасные игры в "незалежность" могут дорого обойтись соседней республике. Москва начала сокращать объем дотаций братской стране и отказалась компенсировать потери от реализации налогового маневра. Эксперты уверены: сокращение объемов помощи Белоруссия в ее нынешнем виде может не пережить.После реализации налогового маневра российскиенефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть за 83-84% от мировой цены.Льготы для Белоруссии отменяются: закупать черное золото соседняя республикаотныне будет по общемировым ценам, заявил ранее белорусский посол в РоссииВладимир Семашко.Последнее время Россия путем кредитов и дешевыхэнергоресурсов ежегодно" подкармливала режим Лукашенко на пять миллиардовдолларов в год, отметил экономист Леонид Злотников. Эксперт напомнил, чтоМосква поставляла Минску ресурсы по ценам в 2,5-3 раза ниже мировых."И вот мы пришли к тому моменту, когда Россия не хочеткормить Беларусь по каким-то соображениям. Не полностью кормить, конечно, аобеспечивать прежний уровень потребления за счет своих субсидий в разныхформах", – цитирует Злотникова портал Хартия’97.По его словам, Россия только начала снижать дотации, с пятидо четырех миллиардов, но это уже привело к серьезным проблемам с возвратомвнешних долгов. А ведь скоро не останется и этих четырех миллиардов, подчеркнулЗлотников.А пока ударными темпами загоняет Белоруссию вдолги. Экономист отметил, что Минск должен Москве 40-45% своих займов. "Думаю,что с учетом все сказанного, Россия хорошо возьмет наши власти за горло",– резюмировал Злотников.Как России и Белоруссии строить дальнейшие отношенияпрезиденты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать 18июля в Санкт-Петербурге. Сообщалось также о совместной поездке глав государствв Валаамский монастырь.Путин и будут обсуждать интеграцию в рамкахСоюзного государства. Вопрос компенсации налогового маневра и цен наэнергоносители является для белорусского лидера краеугольным. Москва женастаивает, что дальнейшие субсидии Минск увидит только после конкретных шаговна пути интеграции.