О бывшем президенте Украины Петре Порошенко выясняются все новые любопытные подробности. И чем больше фактов становятся достоянием общественности, тем больше у шансов у политика оказаться в скором времени в местах не столь отдаленных.
О бывшем президенте Украины Петре Порошенко выясняются все новые любопытные подробности. И чем больше фактов становятся достоянием общественности, тем больше у шансов у политика оказаться в скором времени в местах не столь отдаленных.
Порошенко является не только гражданином Украины, сообщило
издание Elise Journal. Журналисты ссылаются на источники в прокуратуре
Молдавии.
По информации издания, у бывшего президента аж пять
действующих паспортов, причем все из них оформлены на разные имена. При этом
законодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство.
Журналисты утверждают, что Порошенко пару паспортов
Порошенко сделал еще в середине 90-х, а оставшиеся – после 2014 года. Как
отмечает Elise Journal экс-президент уже подготовил себе запасной аэродром: в
случае проблем на Украине он сбежит в Великобританию, где ему якобы помогут
влиятельные покровители.
Судя по тому, как складывается ситуация вокруг
после избрания Владимира Зеленского, к отлету бывшему президенту нужно быть
готовым всегда. На политика возбуждено пять уголовных дел, и это не предел.
Экс-президента обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной
власти.
Уголовные дела против бывшего главы государства могут
усугубить его алкогольную зависимость. Как известно, политик неравнодушен к
горячительным напиткам. В бытность президентом он регулярно появлялся на
публике подшофе и произносил речи заплетающимся языком. По некоторым данным,
врачи строго запретили Порошенко употреблять алкоголь, однако к их
рекомендациям политик отнесся спустя рукава.
Сейчас бывший украинский лидер готовится к досрочным выборам
в Верховную раду. Он возглавил новую партию "Европейская
солидарность". По оценкам экспертов, сторонники могут получить
около 20% голосов.