О бывшем президенте Украины Петре Порошенко выясняются все новые любопытные подробности. И чем больше фактов становятся достоянием общественности, тем больше у шансов у политика оказаться в скором времени в местах не столь отдаленных.

О бывшем президенте Украины Петре Порошенко выясняются все новые любопытные подробности. И чем больше фактов становятся достоянием общественности, тем больше у шансов у политика оказаться в скором времени в местах не столь отдаленных.Порошенко является не только гражданином Украины, сообщилоиздание Elise Journal. Журналисты ссылаются на источники в прокуратуреМолдавии.По информации издания, у бывшего президента аж пятьдействующих паспортов, причем все из них оформлены на разные имена. При этомзаконодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство.Журналисты утверждают, что Порошенко пару паспортовПорошенко сделал еще в середине 90-х, а оставшиеся – после 2014 года. Какотмечает Elise Journal экс-президент уже подготовил себе запасной аэродром: вслучае проблем на Украине он сбежит в Великобританию, где ему якобы помогутвлиятельные покровители.Судя по тому, как складывается ситуация вокругпосле избрания Владимира Зеленского, к отлету бывшему президенту нужно бытьготовым всегда. На политика возбуждено пять уголовных дел, и это не предел.Экс-президента обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебнойвласти.Уголовные дела против бывшего главы государства могутусугубить его алкогольную зависимость. Как известно, политик неравнодушен кгорячительным напиткам. В бытность президентом он регулярно появлялся напублике подшофе и произносил речи заплетающимся языком. По некоторым данным,врачи строго запретили Порошенко употреблять алкоголь, однако к ихрекомендациям политик отнесся спустя рукава.Сейчас бывший украинский лидер готовится к досрочным выборамв Верховную раду. Он возглавил новую партию "Европейскаясолидарность". По оценкам экспертов, сторонники могут получитьоколо 20% голосов.