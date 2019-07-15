Наталья Штурм рассказала жуткую историю. Едва родив сына, артистка перенесла страшные переживания, узнав, что малышу сломали руку.

Наталья Штурм рассказала жуткую историю. Едва родив сына, артистка перенесла страшные переживания, узнав, что малышу сломали руку.Своей историей Наталья Штурм поделилась на страничке в социальной сети Instagram. Все началось с того, что счастливая артистка опубликовала несколько фотографий своего внука Даниэля. Мальчику еще нет трех месяцев, однако он вовсю улыбается и даже пытается говорить отдельные слоги. Пока одни подписчики умилялись и рассыпались в комплиментах, другие пожурили певицу, мол, рано показывать малыша, ведь его могут сглазить.Наталья Штурм не согласилась с таким утверждением. По мнению певицы, неприятности могут случиться с ребенком, даже если его скрывать ото всех. В качестве примера исполнительница привела свою историю. Она сообщила, как в одном из столичных роддомов ее сыну Арсению "поломала руку" няня."Мы провели в роддоме еще 3 недели пока повязка-жгут была наложена. Сколько слез было, разбирательств, а это были ВИП-роды с высоким ценником", – подчеркнула Наталья Штрум. Далее она сделала вывод: "Тогда 15 лет назад и инстаграмма не существовало и ток/шоу были непопулярны. Никто ничего не знал, никаких фоток ни до родов ни после даже некуда было выставить".призвала не думать о плохом: "Первую фотосессию мы с мужем и ребенком сделали, когда ему был год. А кто-то выставляет даже беременный живот и благополучно рожают. Думайте о хорошем!"