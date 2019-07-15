Третья ракетка мира Роджер Федерер признался, что до сих пор не может поверить в проигрыш финала Уимблдона-2019. В то же время 37-летний швейцарский теннисист заявил, что остался доволен собственным уровнем игры, показанным им в решающем матче турнира.

Третья ракетка мира Роджер Федерер признался, что до сих пор не может поверить в проигрыш финала Уимблдона-2019. В то же время 37-летний швейцарский теннисист заявил, что остался доволен собственным уровнем игры, показанным им в решающем матче турнира."Трудно передать, что я сейчас чувствую. Это, конечно, больно. Не могу поверить, что упустил такой невероятный шанс на победу. У меня было два матчбола, но я этим не воспользовался", – приводит слова Федерера официальный сайт ATP."Тем не менее я доволен своей игрой. Но стоит отметить, конечно, и Новака Джоковича, который тоже показал прекрасный теннис. Я же постараюсь не зацикливаться на этом поражении. Во всем пытаюсь находить позитив", – добавил спортсмен.Напомним, что Федерер и Джокович провели самый долгий финал в истории Уимблдона, в котором серб взял верх над швейцарцем в пяти сетах.