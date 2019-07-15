В финальной встрече волейбольной Лиги наций сборная России переиграла команду США со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20), второй раз подряд одержав победу в проходившем в Чикаго Финале шести.

В финальной встрече волейбольной Лиги наций сборная России переиграла команду США со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20), второй раз подряд одержав победу в проходившем в Чикаго "Финале шести".Ранее в матче за бронзовые награды сборная Польши победила команду Бразилии со счетом 3:0, сообщает "Интерфакс".Лига наций — коммерческое соревнование, с 2018 года сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в турнире 16 сборных команд сыграла по 15 матчей, встретившись по одному разу со всеми соперниками. По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из СШАРоссийские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли поляков.