В Киев приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чтобы поддержать в суде арестованного главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

В Киев приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чтобы поддержать в суде арестованного главного редактора "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского, передает "Интерфакс".В понедельник в Подольском суде Киева должно состояться заседание по делу Вышинского, подозреваемого в госизмене.Как сообщила в соцсетях пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, руководитель "РИА Новости-Украина" может быть освобожден из-под ареста уже сегодня.Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. В отношении главного редактора "РИА Новости — Украина" было возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" УК Украины, его перевезли в Херсон, где 17 мая горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля.Херсонский суд несколько раз продлевал Вышинскому срок ареста.В России дело Вышинского считают политическим, требуя незамедлительно освободить журналиста. В ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин сказал, что Вышинский арестован за профессиональную деятельность и Россия будет добиваться его освобождения.