В России может появиться полностью оплаченный день для посещения врачей. Выдавать своеобразный выходной планируют гражданам старше 40 лет. Об этом стало известно Российской газете из собственного источника.

В России может появиться полностью оплаченный день для посещения врачей. Выдавать своеобразный выходной планируют гражданам старше 40 лет. Об этом стало известно "Российской газете" из собственного источника.Журналисты уточняют, что с 2019 по 2020 годы в России проводится год диспансеризации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно прогнозам правительства, в ближайшем году полный медосмотр пройдут до 62 миллионов россиян. Для сравнения, в 2018 году эта цифра составила всего 21 миллион, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.Эксперты считают, что выходной день все-таки будет не один, а два-три. Этого будет достаточно для диспансеризации.