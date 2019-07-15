В СМИ то и дело появляются материалы о том, что крымские соседи давно уже не видели Софию Ротару. Артистка внесла ясность.

В СМИ то и дело появляются материалы о том, что крымские соседи давно уже не видели Софию Ротару. Артистка внесла ясность.Певица София Ротару дала понять, что больше не живет в Крыму. В эфире украинского телеканала "1+1" артистка объявила, что давно уже живет в Киеве, передает . "Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: "А когда вы в Киев приедете?". Я говорю: "Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет". Так что я этим горжусь", – сообщила София Ротару.Согласно некоторым данным, артистка проживает в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом. А вот в Крыму у певицы остались дом в поселке Никита под Ялтой, а также элитный отель "Вилла София", которым управляют члены ее семьи.А вот у музыкального критика Сергея Соседова другая информация. По его данным, София Ротару живет в Крыму всю жизнь. Якобы райский уголок артистка выбрала потому, что у нее были проблемы с легкими. "Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", – объяснил Соседов.Он убежден, что в Крыму перед Софией Ротару открывались любые двери. Якобы она могла даже отменять выступления других артистов и ставить свои. Соседов рассказал вопиющий случай. Мол, однажды легендарные артисты Алла Ларионова, Лидия Смирнова, Николай Крючков приезжали в Крым, чтобы дать творческий вечер. Но не тут-то было. В Ялте они обнаружили, что вместо их афиши "висит Соня", а их творческую встречу отменили."Они были возмущены такой наглостью Ротару. Пришли всей делегацией к местным властям и задали вопрос: "Это что такое?" Конечно, после этой встречи Ротару турнули", – рассказал Сергей Соседов .