Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти до конца лета. Эксперты опасаются, что лидер Незалежной сможет вести себя с главой соседнего государства на равных.
Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти до конца лета. Эксперты опасаются, что лидер Незалежной сможет вести себя с главой соседнего государства на равных.
Зеленский не готов к переговорам с Путиным. С таким
заявлением выступил бывший советник главы российского государства Андрей
Илларионов. Экономист пояснил, что президент Украины "совсем не
понимает" президента России.
"Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основ
дипломатии до психологии и изучения этой личности", – сказал Илларионов в
беседе с "Голосом Америки".
Зеленский собирается встретиться с человеком, который
гораздо опытнее и очень хорошо подготовлен, предупредил бывший советник
президента России. Путин может разыграть сразу несколько партий на разных
столах, много политиков потерпели неудачу на переговорах с ним, напомнил
Илларионов.
Эксперты не исключают, что политики могут встретиться до
конца лета. Зеленский ранее предлагал Путину провести переговоры, но при
участии глав США, Великобритании, Германии и Франции. Площадкой для встречи лидер
Незалежной видит столицу Белоруссии Минск.
В Москве заявили, что внимательно рассмотрят инициативу
. При этом Путин уже дал понять, что переговоры состоятся, если
Зеленский выполнит предвыборные обещания, в том числе начнет прямой диалог с
Донбассом.
11 июля между двумя лидерами состоялся первый телефонный
разговор. Тема прежняя – урегулирование на юго-востоке страны. Путин и
Зеленский затронули вопрос обмена военнопленными, а также продолжение контактов
в "нормандском формате".
вступил в должность президента 21 мая.
Одним из главных предвыборных обещаний политика было прекращение войны в
Донбассе. На востоке страны бывший юморист получил значительное число голосов.