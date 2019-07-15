Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти до конца лета. Эксперты опасаются, что лидер Незалежной сможет вести себя с главой соседнего государства на равных.

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти до конца лета. Эксперты опасаются, что лидер Незалежной сможет вести себя с главой соседнего государства на равных.Зеленский не готов к переговорам с Путиным. С такимзаявлением выступил бывший советник главы российского государства АндрейИлларионов. Экономист пояснил, что президент Украины "совсем непонимает" президента России."Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основдипломатии до психологии и изучения этой личности", – сказал Илларионов вбеседе с "Голосом Америки".Зеленский собирается встретиться с человеком, которыйгораздо опытнее и очень хорошо подготовлен, предупредил бывший советникпрезидента России. Путин может разыграть сразу несколько партий на разныхстолах, много политиков потерпели неудачу на переговорах с ним, напомнилИлларионов.Эксперты не исключают, что политики могут встретиться доконца лета. Зеленский ранее предлагал Путину провести переговоры, но приучастии глав США, Великобритании, Германии и Франции. Площадкой для встречи лидерНезалежной видит столицу Белоруссии Минск.В Москве заявили, что внимательно рассмотрят инициативу. При этом Путин уже дал понять, что переговоры состоятся, еслиЗеленский выполнит предвыборные обещания, в том числе начнет прямой диалог сДонбассом.11 июля между двумя лидерами состоялся первый телефонныйразговор. Тема прежняя – урегулирование на юго-востоке страны. Путин иЗеленский затронули вопрос обмена военнопленными, а также продолжение контактовв "нормандском формате".вступил в должность президента 21 мая.Одним из главных предвыборных обещаний политика было прекращение войны вДонбассе. На востоке страны бывший юморист получил значительное число голосов.