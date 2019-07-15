Случилось часа 4 назад... Ехал сегодня с универа домой, позвонил друг,
узнал где еду, и договорились, что он меня заберет. Стою значит, жду
его. От остановки, конечно, отошел. Стою возле дороги, от делать нечего,
хожу туда-сюда... Смотрю, мимо едет Госавтоинспекция, медленно так, и...
останавливаются возле меня... я то думал, что куму-нибудь там просто
выйти надо, но не тут то было... Выходит мент, подходит ко мне,
представляется и... говорит: Ваши права пожалуйста!!! Я, отойдя от шока
его решил спросить: Я что, скорость превысил? (Пешком!!!) На что он мне
ответил, что это просто проверка! Я, решил посмотреть, что будет дальше
и дал ему посмотреть мои права, после их просмотра он ане мх вернул, при
этом сказав фразу, от которой я просто потом умирал от смех
еще анекдот!