В Ровненской области на Украине в массовом ДТП — на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись четыре машины — пострадали шесть человек.

В Ровненской области на Украине в массовом ДТП — на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись четыре машины — пострадали шесть человек.Инцидент произошел в минувшее воскресенье на трассе М-06 в селе Антополь: легковой автомобиль и микроавтобус остановились перед перед "зеброй", по которой шел пешеход, после чего в них на высокой скорости врезался седан Mercedes-Benz, параллельно задев машину из соседнего ряда.Пешеход отпрыгнул, откатился и отделался легким испугом. По информации полиции Ровенской области, два водителя и четыре пассажира получили травмы — неопасные для жизни переломы и ушибы. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.