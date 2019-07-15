Заседание суда по делу Кирилла Вышинского, которое должно было состояться в Киеве 15 июля, было перенесено на 19-е число. Это решение прокомментировала ведущая программы 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева.

Заседание суда по делу Кирилла Вышинского, которое должно было состояться в Киеве 15 июля, было перенесено на 19-е число. Это решение прокомментировала ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.Узнав о переносе заседания по делу Кирилла Вышинского на 19 июля Ольга Скабеева напомнила, что в России суд над нарушившими пограничный режим украинскими моряками состоится 17 июля. "Испугались сделать первый шаг. И торгуются, ясно", – прокомментировала она произошедшее.Возмутил ведущую и формальный повод, из-за которого было принято решение о переносе. Как рассказал представитель прокуратуры, пойти на такой шаг пришлось из-за того, что один из судей, занятых в процессе, находился в совещательной комнате по другому делу. "Самое абсурдное объяснение. То есть им просто некогда!", – заметила Ольга Скабеева.Кроме того, она обратила внимание на того, кто озвучил это решение. "А заявление сделал начальник управления прокуратуры автономной республики Крым Евгений Комаровский.То есть Крыма у них больше нет, а управление прокуратуры работает. Фантомные боли", – пошутила ведущая.Также Ольга Скабеева обратила внимание на высказывание генерального прокурора Украины Юрий Луценко. "Главное, чтобы не было односторонних уступок стране-агрессору", – заявил он, комментируя дело Кирилла Вышинского. "Вот, собственно, все, что нужно знать об украинском правосудии", – резюмировала журналист.Напомним, 15 мая 2018 году в Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Его обвинили в государственной измене и поддержке ополчения Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все обвинения в свой адрес Вышинский назвал ложью и манипуляцией.