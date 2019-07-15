Темная история с усыновлением Примадонной внучатого племянника проясняется. Родственник Аллы Пугачевой пообщался с журналистами.

Темная история с усыновлением Примадонной внучатого племянникапроясняется. Родственник Аллы Пугачевой пообщался с журналистами.Три года назад королева отечественной эстрады шокировалаобщественность, представив своего приемного сына Женю. После выяснилось, что мальчик– это внучатый племянник Аллы Пугачевой.Отец ребенка – Влад Пугачев – приходится артистке племянником.Примадонна много лет заботилась о непутевом родственнике, а теперь взяла подопеку и его сына.Дело в том, что Влад некоторое время назад употреблялнаркотики. Алла Пугачева, дабы спасти родственника от пагубного пристрастия, оплатилаего лечение в клинике.В больнице Пугачев встретил дважды судимую бывшуюнаркоманку Викторию Фадееву. Вскоре Влад и Виктория поженились. У них родился сын Женя. Однакоспустя время Пугачев вновь взялся за старое. Пагубное пристрастие разрушило здоровье мужчины – отказали ноги, вскоре развалился и его брак.опять пришлось вмешаться. Влада отправили вИзраиль на лечение. Там его поставили на ноги и помогли бросить наркотики. Послеродственник звезды вновь женился, он и его супруга Гузель проживают в квартире,которую им подарила Примадонна. Пугачев пока не работает, он сдает квартирусвоего покойного отца и живет на деньги от аренды.Все это время маленький Женя был под опекой звезды.Не так давно эта история вновь всплыла в СМИ. Стало известно, что мальчика усыновила пара из окружения .Няня, которая смотрела за Женей, очень к нему прикипела и взяла в семью.После появились слухи, что после усыновления ребенок будетносить фамилию новых родителей. Однако Влад Пугачев эту информацию отрицает."Я не комментирую эту историю и вообще не даю интервью. Этоне ваше дело. Но могу точно сказать, что фамилию Жене никто не менял. Онпо-прежнему Пугачев. Все-таки он на сегодняшний день единственный (не считаяменя) продолжатель нашей фамилии по мужской линии", – цитирует Влада Пугачева сайт