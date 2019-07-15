Темная история с усыновлением Примадонной внучатого племянника
проясняется. Родственник Аллы Пугачевой пообщался с журналистами.
Темная история с усыновлением Примадонной внучатого племянника
проясняется. Родственник Аллы Пугачевой пообщался с журналистами.
Три года назад королева отечественной эстрады шокировала
общественность, представив своего приемного сына Женю. После выяснилось, что мальчик
– это внучатый племянник Аллы Пугачевой.
Отец ребенка – Влад Пугачев – приходится артистке племянником.
Примадонна много лет заботилась о непутевом родственнике, а теперь взяла под
опеку и его сына.
Дело в том, что Влад некоторое время назад употреблял
наркотики. Алла Пугачева, дабы спасти родственника от пагубного пристрастия, оплатила
его лечение в клинике.
В больнице Пугачев встретил дважды судимую бывшую
наркоманку Викторию Фадееву. Вскоре Влад и Виктория поженились. У них родился сын Женя. Однако
спустя время Пугачев вновь взялся за старое. Пагубное пристрастие разрушило здоровье мужчины – отказали ноги, вскоре развалился и его брак.
опять пришлось вмешаться. Влада отправили в
Израиль на лечение. Там его поставили на ноги и помогли бросить наркотики. После
родственник звезды вновь женился, он и его супруга Гузель проживают в квартире,
которую им подарила Примадонна. Пугачев пока не работает, он сдает квартиру
своего покойного отца и живет на деньги от аренды.
Все это время маленький Женя был под опекой звезды.
Не так давно эта история вновь всплыла в СМИ. Стало известно, что мальчика усыновила пара из окружения .
Няня, которая смотрела за Женей, очень к нему прикипела и взяла в семью.
После появились слухи, что после усыновления ребенок будет
носить фамилию новых родителей. Однако Влад Пугачев эту информацию отрицает.
"Я не комментирую эту историю и вообще не даю интервью. Это
не ваше дело. Но могу точно сказать, что фамилию Жене никто не менял. Он
по-прежнему Пугачев. Все-таки он на сегодняшний день единственный (не считая
меня) продолжатель нашей фамилии по мужской линии", – цитирует Влада Пугачева сайт
.