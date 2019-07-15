Депутат Госдумы прекратила старые отношения. Наталья Поклонская перестала
поддерживать контакт с сообществом царебожников.
Депутат Госдумы прекратила старые отношения. Наталья Поклонская перестала
поддерживать контакт с сообществом царебожников.
Политик разорвала всякие контакты и с идеологом движения Сергием из
Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. По словам источника в
окружении Натальи Поклонской, их отношения испортились после того, как летом
2018 года депутат вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам
человека в России Ивана Соловьева.
Известно, что разрыв произошел именно под влиянием супруга Натальи
Поклонской, передает Telegram-канал Ura.ru.
Отмечается, что парламентарий связалась с царебожниками, когда состояла в
предыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым. Примечательно, что Наталья Поклонская не сообщила Сергию о свадьбе
и не пригласила его на это важное событие.
Отметим, движение царебожников исповедует учение о царе-искупителе.
В его основе – убеждение в особой священной роли убитого царя Николая II.
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