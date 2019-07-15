Депутат Госдумы прекратила старые отношения. Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сообществом царебожников.

Депутат Госдумы прекратила старые отношения. Наталья Поклонская пересталаподдерживать контакт с сообществом царебожников.Политик разорвала всякие контакты и с идеологом движения Сергием изСреднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. По словам источника вокружении Натальи Поклонской, их отношения испортились после того, как летом2018 года депутат вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правамчеловека в России Ивана Соловьева.Известно, что разрыв произошел именно под влиянием супруга НатальиПоклонской, передает Telegram-канал Ura.ru.Отмечается, что парламентарий связалась с царебожниками, когда состояла впредыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым.Материал дополняется