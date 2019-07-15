Артистка поделилась с поклонниками свежим фото из Лос-Анджелеса. Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Артистка поделиласьс поклонниками свежим фото из Лос-Анджелеса. Снимок вызвал неоднозначнуюреакцию пользователей соцсети.Певица позирует налестнице в белом топе, узких синих джинсах, солнцезащитных очках, массивныхкроссовках и модной молодежной сумочкой через плечо. Ани Лорак выглядит на фотосильно похудевшей.Однако помимокомплиментов от поклонников певица получила массу негативных комментариев отхейтеров. Среди них были украинцы, обиженные на свою знаменитую соотечественницуза то, что та не приезжает с концертами на родину."Да, неплоховыглядит, если внутри гниль, надо хотя б внешность усовершенствовать. Украинууже забыли?", "Не успела откосметолога выйти, как фото выложила", "Страшненькая", "Ну эта грубая обувь, ну как так?..","Красавица, но кроссы", "Странный вид. Чересчур серьезный","А что с верхней губой?", – написали критики артистки.Кроме того, некоторыепосчитали, что слишком сильно похудела, что не добавляет ей красоты. Внимательныеподписчики заметили это еще около месяца назад.Отметим, сейчас 4-летняяпереживает подъем: у певицы наладилась личная жизнь. Как писали "Дни.ру",ранее знаменитость обрадовала подписчиков новостью – она встречается с26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом.