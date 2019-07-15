Ольга Бузова возмутила народ очередной откровенной
фотосессией. Снимки певицы, позирующей неглиже на улицах Витебска, получили
массу негативных комментариев.
Ольга Бузова возмутила народ очередной откровенной
фотосессией. Снимки певицы, позирующей неглиже на улицах Витебска, получили
массу негативных комментариев.
Прелести Ольги Бузовой зрителей утомили. По мнению
подписчиков, поющая ведущая окончательно утратила чувство меры. Певица приняла
участие в фестивале "Славянский базар" в Витебске, а после концерта
появилась на улице в нижнем белье.
Фотографам Ольга Бузова позировала в белом корсете и
подвязках. Размещая результаты своего труда в Instagram, телеведущая, видимо,
рассчитывала на многочисленные лайки – однако получила шквал негатива.
"Шесть утра. Я только приехала в отель. Сегодня впервые
выступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на "Славянском
базаре", – подписала нескромные фото певица.
Как выяснилось, подписчиков трусы уже "достали".
"Может, тебе деньги скинуть на одежду? А то голая по улице ходишь",
"Давайте сбросимся, достали ее трусы", "Под Мадонну косишь? А
похожа на непристойную женщину", – комментируют снимки фолловеры. "Просто
ужас!", "Стыдоба!", "Прикрой стыд!", "Гардероб на
двоих с Леонтьевым", "А чего не голая?", – возмутились
поклонники.
Напомним, на днях был опубликован "антирейтинг" самых
безвкусно одетых знаменитостей. попала в список в числе первых. Сомнительную
славу с телеведущей разделили Маша Малиновская, Филипп Киркоров и Светлана
Лобода, напоминает