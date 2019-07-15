Ольга Бузова возмутила народ очередной откровенной фотосессией. Снимки певицы, позирующей неглиже на улицах Витебска, получили массу негативных комментариев.

Ольга Бузова возмутила народ очередной откровеннойфотосессией. Снимки певицы, позирующей неглиже на улицах Витебска, получилимассу негативных комментариев.Прелести Ольги Бузовой зрителей утомили. По мнениюподписчиков, поющая ведущая окончательно утратила чувство меры. Певица принялаучастие в фестивале "Славянский базар" в Витебске, а после концертапоявилась на улице в нижнем белье.Фотографам Ольга Бузова позировала в белом корсете иподвязках. Размещая результаты своего труда в Instagram, телеведущая, видимо,рассчитывала на многочисленные лайки – однако получила шквал негатива."Шесть утра. Я только приехала в отель. Сегодня впервыевыступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на "Славянскомбазаре", – подписала нескромные фото певица.Как выяснилось, подписчиков трусы уже "достали"."Может, тебе деньги скинуть на одежду? А то голая по улице ходишь","Давайте сбросимся, достали ее трусы", "Под Мадонну косишь? Апохожа на непристойную женщину", – комментируют снимки фолловеры. "Простоужас!", "Стыдоба!", "Прикрой стыд!", "Гардероб надвоих с Леонтьевым", "А чего не голая?", – возмутилисьпоклонники.Напомним, на днях был опубликован "антирейтинг" самыхбезвкусно одетых знаменитостей. попала в список в числе первых. Сомнительнуюславу с телеведущей разделили Маша Малиновская, Филипп Киркоров и СветланаЛобода, напоминает