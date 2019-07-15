Светлана Ходченкова по праву считается одной из самый красивых звезд российского шоу-бизнеса. Накануне она сразила неожиданным и совсем нехарактерным для себя поступком.

Светлана Ходченкова по праву считается одной из самый красивых звезд российского шоу-бизнеса. Накануне она сразила неожиданным и совсем нехарактерным для себя поступком.Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась. Но поразительно то, что на фотографии Светлана запечатлена практически обнаженной.На ней лишь черные трусики, а на шее и запястье аксессуары в виде змей. Кроме того, вместо золотистого блонда у Ходченковой рыжие локоны."Это была очень жаркая фотосессия", – прокомментировала случившееся звезда.Фанаты были обескуражены таким внешним видом знаменитости. Они уж точно не ожидали от нее такого смелого поступка.Тем не менее, многие поддержали светскую диву. "Нереальна", "Прекрасная", "Жарче только Солнце!", "Ого! Света, очень смело! И красиво!", "Настоящая сегодня и просто божественная", "Шикарная!" – осыпали комплиментами ошеломленные фанаты."Вау! Супер! Неземная красота!", – не скрывала эмоций обожательница.Но все же некоторые не оценили такой поступок, считая его вульгарным. "А зачем разделась? Вроде и так хороша", "И вас-таки раздели, ну, что же это за такое?", – недоумевали критики.