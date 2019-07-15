Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram новое видео. Его маленький сын не остался в стороне и поддержал родителя.

Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram новое видео. Его маленький сын не остался в стороне и поддержал родителя.На записи музыкант играет на фортепиано красивую мелодию. "Пришло в голову перед выходом на концерт. P.S. Приходите ко мне 2 октября на пианоманию в дом музыки. А еще я хочу приехать в ваш город с фортепианным концертом", – поделилился планами исполнитель.В это время на заднем фоне его полуторагодовалый сын переставлял с места на место глиняные статуи голов. В какой-то момент он повернулся, посмотрел на отца и радостно захлопал в ладоши.Поклонники тут же защебетали от умиления. "Самый благодарный слушатель! И бюсты упорядочил, и похлопал, и кажется, назвал папой. Вот оно, счастье!", "Прелесть! Папуля играет, а сынуля изучает по бюстам историю музыки!", "Милота! Каждый занят своим делом", – писали восторженные фанаты.Многие также отметили талант Маликова и поблагодарили за его творчество. "Это невероятно, Дмитрий! Спасибо, что наполняете нашу жизнь такой красотой!", "Вы лучший! Спасибо, что дарите настроение!", "Очень красиво! В душе сразу тепло!", "Какая красивая, светлая, мажорная мелодия!", -восторгались пользователи Сети."Вы композитор и пианист от Бога!", – призналась фолловер.Напомним, в январе 2018 года Маликов и его супруга снова стали родителями. Суррогатная мать родила им чудесного сына, которого назвали Марком. Кроме него в семье еще две девочки – 19-летняя Стефани и дочь от первого брака Елены – 34-летняя Ольга, которую Дмитрий воспитал, как свою.