Украинская партия Оппозиционная платформа – За жизнь возмущена бездействием президента Владимира Зеленского. Главу государства обвиняют в нежелании комментировать вооруженное нападение на редакцию телеканала 112 Украина в Киеве. По мнению оппозиции, состоявшаяся в ночь на субботу атака выгодна президенту.

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена бездействием президента Владимира Зеленского. Главу государства обвиняют в нежелании комментировать вооруженное нападение на редакцию телеканала "112 Украина" в Киеве. По мнению оппозиции, состоявшаяся в ночь на субботу атака выгодна президенту."Террористическая атака на телеканал "112Украина" полностью соответствует интересам власти", – отметили в"Оппозиционной платформе". Заявление партии опубликовано наофициальном сайте канала.В первую очередь в атаке на телеканал заинтересованпрезидент Украины Владимир Зеленский, полагают оппозиционеры. По их мнению,нынешний глава государства использует в политике те же методы, что и егопредшественник Петр Порошенко. Обстрел из гранатомета одного из независимых СМИв "Оппозиционной платформе" назвали угрозой национальнойбезопасности.Нападение на редакцию телеканала произошло в ночь насубботу, 13 июля. Полицейские обнаружили рядом тубус от гранатомета.Произошедшее правоохранители квалифицировали как террористический акт.Неизвестного стрелка объявили в розыск, но его местонахождение по-прежнему неустановлено. Не исключено, что злоумышленника уже нет на территории Украины.Ранее Владимир заявил, что бывшее руководствоУкраины, в том числе Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Говоряо качестве работы чиновников, президент признался, что ему "не хватаетслов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – возмутилсяглава государства.Несмотря на неприязнь к своему предшественнику, Зеленскийявно намерен продолжать его политику, в том числе внешнюю. На днях назначенныйпрезидентом новый начальник генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак объявил, чтоКиев повторит ноябрьский поход в Керченский пролив.Первая провокация Украины недалеко от Крымского мостабыла инициирована Петром Порошенко. С ее помощью он рассчитывал ввести в страневоенное положение и перенести президентские выборы. Не исключено, чтотакже попытается использовать провокации для решения личных проблем.