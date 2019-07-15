Украинская партия Оппозиционная платформа – За жизнь возмущена бездействием президента Владимира Зеленского. Главу государства обвиняют в нежелании комментировать вооруженное нападение на редакцию телеканала 112 Украина в Киеве. По мнению оппозиции, состоявшаяся в ночь на субботу атака выгодна президенту.
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена бездействием президента Владимира Зеленского. Главу государства обвиняют в нежелании комментировать вооруженное нападение на редакцию телеканала "112 Украина" в Киеве. По мнению оппозиции, состоявшаяся в ночь на субботу атака выгодна президенту.
"Террористическая атака на телеканал "112
Украина" полностью соответствует интересам власти", – отметили в
"Оппозиционной платформе". Заявление партии опубликовано на
официальном сайте канала.
В первую очередь в атаке на телеканал заинтересован
президент Украины Владимир Зеленский, полагают оппозиционеры. По их мнению,
нынешний глава государства использует в политике те же методы, что и его
предшественник Петр Порошенко. Обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ
в "Оппозиционной платформе" назвали угрозой национальной
безопасности.
Нападение на редакцию телеканала произошло в ночь на
субботу, 13 июля. Полицейские обнаружили рядом тубус от гранатомета.
Произошедшее правоохранители квалифицировали как террористический акт.
Неизвестного стрелка объявили в розыск, но его местонахождение по-прежнему не
установлено. Не исключено, что злоумышленника уже нет на территории Украины.
Ранее Владимир заявил, что бывшее руководство
Украины, в том числе Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Говоря
о качестве работы чиновников, президент признался, что ему "не хватает
слов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – возмутился
глава государства.
Несмотря на неприязнь к своему предшественнику, Зеленский
явно намерен продолжать его политику, в том числе внешнюю. На днях назначенный
президентом новый начальник генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак объявил, что
Киев повторит ноябрьский поход в Керченский пролив.
Первая провокация Украины недалеко от Крымского моста
была инициирована Петром Порошенко. С ее помощью он рассчитывал ввести в стране
военное положение и перенести президентские выборы. Не исключено, что
также попытается использовать провокации для решения личных проблем.