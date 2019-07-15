Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter весьма нелестно отозвался о женщинах-политиках, которые прибывают в страну из других государств и пытаются учить работать американские власти. Глава Белого дома тут же подвергся настоящей волне критики. Некоторые считают, что дело может дойти до суда.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter весьма нелестно отозвался о женщинах-политиках, которые прибывают в страну из других государств и пытаются учить работать американские власти. Глава Белого дома тут же подвергся настоящей волне критики. Некоторые считают, что дело может дойти до суда.Дональд Трамп разразился весьма жесткой речью в своем Twitter. "Так интересно, что "прогрессивные" женщины-конгрессмены от Демократической партии, которые приехали из стран, чье правительство является полной и тотальной катастрофой, самым плохим, самым коррумпированным и неумелым в мире (если в этих странах вообще есть работающие правительства), теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, как нужно управлять нашим правительством" – написал он."Почему бы им не вернуться и не помочь починить полностью разрушенные и охваченные преступностью места, из которых они пришли. Затем возвращайтесь и покажите нам, как все получилось", – добавил американский лидер.Столь резкие слова оппоненты Дональда Трампа объявили растистским и ксенофобным нападением. С критикой президента США выступили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, кандидат в президенты Берни Сандерс, либеральные американские СМИ и простые пользователи Сети.Некоторые эксперты полагают, что теперь политику стоит готовиться к суду. С большой долей вероятности его обвинят в призыве к ненависти. Однако выиграть дело заявителям будет не так-то и просто. В словах Трампа, как бы они не раздражали его критиков, нет нарушения закона. "Это определенно не лучшее поведение для президента. С другой стороны, это просто типичный Трамп", – цитирует телеканал "" американского политолога Эндрю Корыбко.Более того, существует заметная часть избирателей, которые поддерживают подобную точку зрения. "Каждый раз, когда люди иностранного происхождения въезжают в страну, они требуют, чтобы прирожденные граждане изменили свой образ жизни. Это очень сильно раздражает многих американцев", – заметил эксперт.В качестве примера он привел фигуру члена Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар, переехавшую в США из Сомали. По сути она должна представлять в Конгрессе свой избирательный округ, однако те взгляды, которые она транслирует в реальности, противоречат идеалам большинство простых американцев. В частности, многим не нравится ее приверженность к этнической одежде и головным уборам, которыми она подчеркивает свои религиозные убеждения.