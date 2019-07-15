Старший тренер Краснодара Мурад Мусаев остался недоволен действиями своей команды в матче первого тура чемпионата России по футболу против грозненского Ахмата. Кроме того, наставник быков раскритиковал судью, удалившего специалиста с тренерской скамейки.

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев остался недоволен действиями своей команды в матче первого тура чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата". Кроме того, наставник "быков" раскритиковал судью, удалившего специалиста с тренерской скамейки."Не показали своей игры, выступили ниже своих возможностей. Медленный первый тайм, не было игры через центр. Второй тайм был лучше. Больше должны были получать мяч между линиями и играть через центр", – приводит слова Мусаева "Спорт-экспресс".Также наставников "быков" прокомментировал собственное удаление. "Каждый стык и эпизод судья свистел, игра рвалась, нам это было невыгодно. Никто не свистит в Европе каждый эпизод. Я сказал боковому судье, что меня это не устраивает, а он пошел пожаловался. В итоге меня удалили", – заявил тренер "Краснодара".Напомним, что в матче первого тура чемпионата России по футболу, который состоялся 14 июля, "Ахмат" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.