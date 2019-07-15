Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо после победы в финале Лиги наций против американцев признался, что в начале турнира не верил, что его команда может победить. Также финский специалист сообщил, что рад появлению новых игроков, способных выступать на высоком уровне.

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо после победы в финале Лиги наций против американцев признался, что в начале турнира не верил, что его команда может победить. Также финский специалист сообщил, что рад появлению новых игроков, способных выступать на высоком уровне."В начале матча у нас были проблемы в атаке, но мы смогли забить несколько важных мячей, когда это было необходимо. Мы играли как команда: верили и доверяли друг другу", – цитирует Саммельвуо ТАСС."В начале турнира мы не ожидали, что сможем победить. Сосредотачивались на том, чтобы улучшать свою игру от матча к матчу. Счастлив, что у нас есть новые игроки, способные играть на таком высоком уровне", – добавил главный тренер сборной России.Напомним, что 15 июля в Чикаго российские волейболисты обыграли в финале команду США со счетом 3:1 и второй раз подряд стали победителями Лиги наций.