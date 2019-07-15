Агата Муцениеце совершила очередной подвиг. Актриса сутки голодала, чтобы влезть в наряд, в котором она должна была выйти на красную дорожку фестиваля Кинотавр.

Агата Муцениеце совершила очередной подвиг. Актриса суткиголодала, чтобы влезть в наряд, в котором она должна была выйти на краснуюдорожку фестиваля "Кинотавр".Самопожертвование Агаты Муцениеце едва не вышло ей боком – унее чуть не увели мужа. Павел Прилучный в шикарном костюме горчичного цвета на30-м "Кинотавре" был нарасхват: за ним охотились Ирина Горбачева, ДарьяМороз и Екатерина Вилкова.Так – в шутку, конечно – представила происходившее нафестивале в Сочи Агата Муцениеце в новом выпуске своего влога "Прилучныебудни". Всерьез тут упоминается лишь голодание актрисы – которая оченьхотела выглядеть на "Кинотавре" "на все 100". И это, судяпо довольному выражению лица ее супруга, Агате удалось."Наконец-то сегодня я буду есть!", – мечтательнозаявила звезда, отправляясь на церемонию открытия.30-летней не привыкать то набирать, тосбрасывать вес для съемок в различных телепроектах. В прошлом году актрисе пришлось поправиться на8 килограммов ради роли, на которую ее в итоге не утвердили. Это так расстроилоактрису, что она запустила флешмоб "Взвешиваемся с Агатой" – звезденужен был стимул быстрее похудеть.Фестиваль "Кинотавр" в этом годупосетила впервые. Когда супруги появились на ковровой дорожке, их представили,как Павла и Агату Прилучных. Пара посетила несколько показов и афтерпати, гдепознакомилась со своими не менее знаменитыми коллегами, пишет "ВокругТВ".