Агата Муцениеце совершила очередной подвиг. Актриса сутки
голодала, чтобы влезть в наряд, в котором она должна была выйти на красную
дорожку фестиваля Кинотавр.
Агата Муцениеце совершила очередной подвиг. Актриса сутки
голодала, чтобы влезть в наряд, в котором она должна была выйти на красную
дорожку фестиваля "Кинотавр".
Самопожертвование Агаты Муцениеце едва не вышло ей боком – у
нее чуть не увели мужа. Павел Прилучный в шикарном костюме горчичного цвета на
30-м "Кинотавре" был нарасхват: за ним охотились Ирина Горбачева, Дарья
Мороз и Екатерина Вилкова.
Так – в шутку, конечно – представила происходившее на
фестивале в Сочи Агата Муцениеце в новом выпуске своего влога "Прилучные
будни". Всерьез тут упоминается лишь голодание актрисы – которая очень
хотела выглядеть на "Кинотавре" "на все 100". И это, судя
по довольному выражению лица ее супруга, Агате удалось.
"Наконец-то сегодня я буду есть!", – мечтательно
заявила звезда, отправляясь на церемонию открытия.
30-летней не привыкать то набирать, то
сбрасывать вес для съемок в различных телепроектах. В прошлом году актрисе пришлось поправиться на
8 килограммов ради роли, на которую ее в итоге не утвердили. Это так расстроило
актрису, что она запустила флешмоб "Взвешиваемся с Агатой" – звезде
нужен был стимул быстрее похудеть.
Фестиваль "Кинотавр" в этом году
посетила впервые. Когда супруги появились на ковровой дорожке, их представили,
как Павла и Агату Прилучных. Пара посетила несколько показов и афтерпати, где
познакомилась со своими не менее знаменитыми коллегами, пишет "ВокругТВ".