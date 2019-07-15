Автоледи была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции в начале июля текущего года.

4 июля текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на улице одной из деревень Петушинского района был остановлен автомобиль «ВАЗ -21099» под управлением 20-летней жительницы города Костерево.По внешним признакам девушка находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что в августе 2018 года фигурантка была подвергнута административному наказанию в соответствии с ч.3 ст.12.8 КоАП РФ.Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.