Знаменитый телеведущий попал на язык преподавателю русского языка и литературы из Нижнего Новгорода Татьяне Гартман. Училка на своем YouTube-канале рассказала, в чем ошибся Иван Ургант.

Знаменитыйтелеведущий попал на язык преподавателю русского языка и литературы из НижнегоНовгорода Татьяне Гартман. "Училка" на своем YouTube-каналерассказала, в чем ошибся Иван Ургант.Гартман подробнорассмотрела ляпы в эфире. Помимо прочих приложила она и популярного шоумена. Ввыпуске "училка" обратила внимание на ошибки, связанные с топонимами.В одном из выпусков шоу "Вечерний Ургант" на Первомканале употребил слово "Балашиха" с ударением на втором слоге. ТатьянаГартман отметила, что это неграмотно: в названии этого подмосковного города ударениеследует ставить на третьем слоге.