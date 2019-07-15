Знаменитый
телеведущий попал на язык преподавателю русского языка и литературы из Нижнего
Новгорода Татьяне Гартман. Училка на своем YouTube-канале
рассказала, в чем ошибся Иван Ургант.
Знаменитый
телеведущий попал на язык преподавателю русского языка и литературы из Нижнего
Новгорода Татьяне Гартман. "Училка" на своем YouTube-канале
рассказала, в чем ошибся Иван Ургант.
Гартман подробно
рассмотрела ляпы в эфире. Помимо прочих приложила она и популярного шоумена. В
выпуске "училка" обратила внимание на ошибки, связанные с топонимами.
В одном из выпусков шоу "Вечерний Ургант" на Первом
канале употребил слово "Балашиха" с ударением на втором слоге. Татьяна
Гартман отметила, что это неграмотно: в названии этого подмосковного города ударение
следует ставить на третьем слоге.