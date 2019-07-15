ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Маслова Валерия Валентиновича, 03.02.1952 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Маслова Валерия Валентиновича, 03.02.1952 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 6 марта 2016 года.Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, волосы седые.Особые приметы: шрам на правой брови размером 2 см, нижняя челюсть скошена вбок из-за двойного перелома.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29