Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Осипова Владимира Сергеевича, 2003 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Осипова Владимира Сергеевича, 2003 года рождения, местонахождения которого неизвестно с 7 июня 2019 года.Приметы: на вид 16-18 лет, рост менее 180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серые.Был одет: бейсболка черного цвета, футболка белого цвета, черные шорты, красные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 204-00-82; 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (c мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29