15 июля в Будапеште начнется чемпионат мира по фехтованию среди мужчин и женщин. Участники турнира разыграют 12 комплектов наград. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, саблях и рапирах.

15 июля в Будапеште начнется чемпионат мира по фехтованию среди мужчин и женщин. Участники турнира разыграют 12 комплектов наград. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, саблях и рапирах.За сборную России на чемпионате мира выступят саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. В соревнованиях по фехтованию на шпагах сразятся Сергей Ходос, Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина, Татьяна Андрюшина и Любовь Шутова.В рапире национальную команду представят Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.Официальная церемония открытия чемпионата мира и первые финалы состоятся 18 июля. Личный турнир завершится 20 июля, а командный – 23-го.