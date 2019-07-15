В дошкольном учреждении нарушали санитарные нормы

В дошкольном учреждении нарушали санитарные нормыДетский сад «Алёнушка» Гороховец проверили сотрудники прокуратуру. В результате оказалось, что в дошкольном учреждении нарушают санитарные нормы.На кухне, где детям готовят еду, взяли пять анализов на бактерии группы кишечной палочки. Пробы отбирались также и из готовых кулинарных изделий. И там нашли кишечную палочку.Помимо этого, проверяющие обнаружили многочисленные нарушения в документах о контроле за состоянием здоровья работников пищевого блока и нарушения в работе холодильников.Заведующую детским садом привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,3 тысяч рублей.