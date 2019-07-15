На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей
На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей
Во Владимирской области произошло массовое ДТП. Ночью 14 июля на 188 километре автодороги «М-7 Волга» столкнулись 5 автомобилей.
По предварительной информации УМВД, водитель автобуса «Мерседес Спринтер» выехал на «встречку», где врезался в грузовой автомобиль «ДАФ». Также в аварии пострадали еще 3 легковушки.
В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Водителя фуры, пассажира автобуса и пассажира одного из легковых автомобилей с различными травмами госпитализировали.