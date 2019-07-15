Они состоят на учете в больнице с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов»

Они состоят на учете в больнице с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов»Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что местному жителю в 2017 году выдали водительское удостоверение сроком на 10 лет.Однако в 2018 году он попал на учет больницу с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». Прокурор района обратился в суд, чтобы у мужчины права отобрали.По аналогичным основаниям прекратили действие ещё одного документа на вождение, полученного другим местным жителем в 2018 году.