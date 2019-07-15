По версии следствия, местные жители хранили и сбывали запрещенные вещества.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ (незаконные изготовление и сбыт наркотических средств).По версии следствия, в мае текущего года фигурант, находясь на своей кухне, изготовил раствор, содержащий в своем составе наркотическое средство, затем перелил его в шприц и передал своему знакомому.Факт противоправных деяний был установлен сотрудниками уголовного розыска.В совершении аналогичного преступления обвиняется 34-летний житель Гороховецкого района.В июне текущего года сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, который, увидев сотрудников полиции, стал прятать за спиной пакет. На вопрос о нахождении при нем запрещенных веществ мужчина ответил отрицательно. В присутствии понятых полицейские провели осмотр содержимого пакета, в котором обнаружили растения.Проведенным впоследствии исследованием подтверждено, что в пакете находилась конопля, массой более 330 граммов.Фигурант пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного потребления. В отношении задержанного следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району было возбуждено уголовное дело по признакам престуления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере).В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.