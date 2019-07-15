Однажды темной ночью четыре сисадмина
Погреться собирались в гостиной у камина
Погреться-то собрались, а дров немного было...
К утру труба на крыше задумчиво дымила
Сидели сисадмины в уюте и покое
Сидели, пиво пили... теперь их было трое
Один дремал невинно, второй читал газету
А третий нудно шаркал галошей по паркету
И тихо матерился, массируя височки...
В огне печально тлели приятеля кишочки
Мораль сей жуткой басни ищите- не найдете
Но рано или поздно вы, господа, поймете -
Не троньте сисадмина, усталого и злого
Он одинок и замкнут, а вас, дебилов, много.
еще анекдот!