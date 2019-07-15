Злоумышленник знал, что в гаражном боксе, который он сдавал в аренду, хранилось дорогостоящее оборудование, взломал замок и похитил его...

«СО ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы окончено производством уголовное дело о краже имущества одной из компаний», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился гражданин. По его словам, из гаражного бокса неизвестный похитил оборудование одной из телекоммуникационных компаний, которое находилось у него по договору строительного подряда. Материальный ущерб составил 8 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».Установлено, что к противоправному деянию причастен 59-летний владелец гаража, который сдавал его в аренду знакомому потерпевшего. Злоумышленник знал, что в гаражном боксе хранилось оборудование, взломал замок и похитил его.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28