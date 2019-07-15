Установлено, что злоумышленники закупали крупные партии запрещенного средства, после чего фасовали их и реализовывали посредством тайников-закладок...

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве задержаны двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 24 и 33 лет по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что приезжие закупали крупные партии запрещенного средства, после чего фасовали их и реализовывали посредством тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны на Производственной улице города Москвы. При личном досмотре у них были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общим весом более 50 граммов.В отношении задержанных Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.При проведении обследования по месту временного проживания подозреваемых были обнаружены два полимерных свертка с героином общей массой свыше 3 килограммов, электронные весы и упаковочные материалы.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности.УНК ГУ МВД России по г. Москве