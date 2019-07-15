В Ногинском районе сотрудники МВД и СБ закрыли свалку, находившуюся на территории, сданной в аренду под рекультивацию песчаного карьера. Ежедневно на полигоне разгружались полторы сотни мусоровозов.

В Ногинском районе сотрудники МВД и СБ закрыли свалку, находившуюся на территории, сданной в аренду под рекультивацию песчаного карьера.По информации пресс-службы МВД, на полигоне ежедневно разгружались полторы сотни мусоровозов, после чего привезенные отходы складировались или закапывались.По предварительным данным, природной среде нанесен ущерб на сумму свыше 285 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", двое подозреваемых на время расследования деятельности преступной группы помещены под домашний арест.