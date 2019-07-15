В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении деятельности ячейки террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении деятельности ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских, передает РИА Новости.Силовики вышли на след подозреваемых, отрабатывая связи "ростовской" террористической ячейки, ликвидированной в апреле 2018 года.При попытке остановить его автомобиль у хутора Глинки главарь террористической группировки начал стрелять по полицейским из автомата, но был уничтожен ответным огнем. В машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство.Позже в Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической группы. При досмотре у них обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.