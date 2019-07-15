В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина. На всем теле погибшей обнаружены следы от уколов.

В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина. На всем теле погибшей обнаружены следы от уколов, пишет агентство ТАСС.Как утверждают врачи, которые арендуют это помещение, молодая женщина пришла на массаж лица. Никаких других медицинских процедур ей не делали.Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего. Причину смерти должно установить вскрытие.