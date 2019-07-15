Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вошли два российских теннисиста – Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вошли два российских теннисиста – Карен Хачанов и Даниил Медведев.Так, россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место, Даниил Медведев — с 13-го на 10-е, передает ТАСС.Даниил Медведев вошел в топ-10 впервые в своей спортивной карьере и стал восьмым россиянином в истории в десятке лучших. Карен Хачанов находится в топ-10 с 10 июня текущего года, напоминает ТАСС.Топ-10 рейтинга АТР по состоянию на 15 июля 2019 года:1. Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;4. Доминик Тим (Австрия) — 4595;(5). Александр Зверев (Германия) — 4325;6. Стефанос Циципас (Греция) — 4045;7. Кэй Нисикори (Япония) — 4040;8. Карен Хачанов (Россия) — 2890;9. Фабио Фоньини (Италия) — 2758;10. Даниил Медведев (Россия) — 2625