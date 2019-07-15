Балерина чуть не сорвала съемки программы о себе. Анастасия Волочкова напилась прямо на интервью.

Балерина чуть не сорвала съемки программы о себе. Анастасия Волочкова напилась прямо на интервью.Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали,как снимали документальный фильм о прославленной танцовщице. Анастасия Волочкова,по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый деньсъемок она не выпускала бутылку из рук."Человек в течение съемок не просыхал. Вел себя совершенноотвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все этовыпила, а утром пришел человек, который абсолютно ниспавший", – сказал НикитаЛойк в YouTube-шоу "Говорящие Головы".После слово взяла Ирина Шихман. Журналистка поведала, что во второй съемочный день сопровождала Анастасию Волочкову в Санкт-Петербург. Балеринаприехала на вокзал с опозданием и без паспорта."Она опоздала на поезд, потом забыла паспорт. У нас вообщепод срывом вся командировка была. Это было печально, ужасно, и я конечно этовсе показала в этом фильме, когда его писала, но я больше не хочу с этимработать никогда. Мне про этого человека все понятно", – рассказала Ирина.Журналистка призналась, что Анастасия Волочкова теперь в "черномсписке". Балерину больше не зовут в проекты, которые снимает Ирин Шихман.