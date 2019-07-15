Балерина чуть не сорвала съемки программы о себе. Анастасия Волочкова напилась прямо на интервью.
Балерина чуть не сорвала съемки программы о себе. Анастасия Волочкова напилась прямо на интервью.
Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали,
как снимали документальный фильм о прославленной танцовщице. Анастасия Волочкова,
по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый день
съемок она не выпускала бутылку из рук.
"Человек в течение съемок не просыхал. Вел себя совершенно
отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это
выпила, а утром пришел человек, который абсолютно ниспавший", – сказал Никита
Лойк в YouTube-шоу "Говорящие Головы".
После слово взяла Ирина Шихман. Журналистка поведала, что во второй съемочный день сопровождала Анастасию Волочкову в Санкт-Петербург. Балерина
приехала на вокзал с опозданием и без паспорта.
"Она опоздала на поезд, потом забыла паспорт. У нас вообще
под срывом вся командировка была. Это было печально, ужасно, и я конечно это
все показала в этом фильме, когда его писала, но я больше не хочу с этим
работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – рассказала Ирина.
Журналистка призналась, что Анастасия Волочкова теперь в "черном
списке". Балерину больше не зовут в проекты, которые снимает Ирин Шихман.