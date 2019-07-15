Максим Виторган остался без самого главного человека в своей жизни. Популярный актер поделился переживаниями.

Максим Виторган остался без самого главного человека в своей жизни. Популярный актер поделился переживаниями.Накануне, 14 июля, была годовщина со дня смерти известной актрисы Аллы Балтер, супруги актера Эммануила Виторгана, матери его сына Максима. Печальную дату вспомнил отпрыск артистки, опубликовав архивное фото, на котором запечатлен с матерью. "19 лет без... Целая жизнь. И не похвастаться, и не поплакаться... и не прижаться... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – поделился болью потери Максим Виторган.Многие комментаторы немедленно отреагировали на публикацию, выразив свои соболезнования и отпустив комплименты артистке. "Макс! Застала маму на сцене. Фантастически красивая и манкая. Видела их вместе в спектакле с Эммануилом Гедеоновичем", – призналась актриса Олеся Судзиловская. Супруга друга Виторгана Алексея Кортнева Амина Зарипова написала: "Ты удивительно хорош ... мы тебя любим всего и всего 😘..... ТЫ НАШ ВСЕГДА".А вот бывшая жена актера, скандально известная телеведущая Ксения Собчак отметила схожесть маленького с их сыном Платоном. Интересно, что многие комментаторы с ней согласились. Отметим, что от онкологии страдал и отец Максима Эммануил Виторган. Его спасла именно первая жена Алла Балтер."Когда мне поставили этот страшный диагноз "рак легкого", я не знал, как быть. Мне повезло с врачами. Но главное, что рядом со мной была моя любимая жена Алла Балтер, которая поддерживала меня. Жаль, что ее спасти я не смог", – признавался в интервью актер.