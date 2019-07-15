Это стало возможным благодаря областной администрации

Это стало возможным благодаря областной администрацииСовсем скоро волейбольный клуб «Владимир» начнет подготовку к чемпионату России высшей лиги «А». Тренировки будут проходить с августа, а сейчас идёт комплектование состава команды.Напомним, для попадания волейболистов в высшую лигу были необходимы серьёзные средства. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на пресс-конференции сообщил, что обладминистрация нашла часть требуемых денег во внебюджетных источниках. Их готовы выделить на то, чтобы команды перешла на новой уровень. Кроме того, глава региона заверил, что найдутся и остальные средства.В соответствии с календарём Всероссийской федерации волейбола владимирский клуб примет участие в 2-х турах предварительного этапа Кубка России 2019 года, где их соперниками станут команды «Зенит-Казань», «Динамо – Ленинградская область», «Енисей», «Грозный» и «Трансгаз – Ставрополь».Туры пройдут с 16 по 22 сентября в Казани и с 7 по 13 октября в Красноярске. Владимирские волейболисты сыграют 25-27 октября в Ярославле против «Ярославича». 2 домашних поединка наших спортсменов наметили на февраль 2020 года.В этом сезоне в состав высшей лиги «А» вошли 18 команд, которые сыграют каждый с каждым по 2 круга по туровой системе (9 туров, 34 игры).