Соответствующие законы подписал Владимир Сипягин

Соответствующие законы подписал Владимир СипягинГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал ряд законов, принятых ЗакСобранием. Они направлены на создание в нашем регионе льготных условий для инвесторов.Так, внесли изменения в областное законодательство в части продления до 2023 года действия льготных ставок налогообложения для действующих и будущих инвесторов. Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций, которые получают господдержку инвестиционной деятельности, установили в размере 16,5% и 16% при реализации проектов 2 и 3 категории соответственно.Кроме того, приняли Закон о снижении налоговой ставки с 5 до 0 процентов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. В моногородах появятся новые рабочие места и улучшится инфраструктура.Оба закона губернатор предложил для привлечения дополнительных инвестиций и укрепления экономического потенциала региона. Эта задача - один из приоритетов стратегии развития Владимирской области.