Глава Башкортостана выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом в Архангельском районе. Также на оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров сообщил, что всем пострадавшим, находящимся в больницах Уфы, будет оказана всесторонняя помощь, передает ГТРК Башкортостан.

Глава Башкортостана выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом в Архангельском районе. Также на оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров сообщил, что всем пострадавшим, находящимся в больницах Уфы, будет оказана всесторонняя помощь, передает ГТРК "Башкортостан".Уже известны первые подробности. "Все кресла в салоне автобуса повылетали. Пассажиры при этом не были пристегнуты. И самый страшный факт - водитель транспортного средства уже восемнадцать раз привлекался к административной ответственности. По большей части — за превышение скорости. Такие люди у нас ездят. Вот этим все в итоге и оборачивается. Дорожное полотно было идеальным, разметка тоже. Движение осложняли только погодные условия, но нужно иметь голову, чтобы не гонять по трассе в дождь", — отметил Радий Хабиров.Также поступила информация о том, что в уфимской больнице этим утром прооперировали одного из пострадавших. В настоящий момент он родится в тяжелом состоянии. "Утром мы прооперировали тяжелого пациента. Он поступил с черепно-мозговой травмой и травмами нижних конечностей. Мужчина получил серьезный ушиб головного мозга, закрытый и открытый переломы тазовых костей. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии", — сообщил и.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.Остальные пострадавшие остаются в среднетяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь.Напомним, авария с автобусом, в результате которой погибли шесть человек, произошла в Архангельском районе республики накануне вечером. 21 пассажир, в том числе двое детей были доставлены в лечебные учреждения. Остальных пассажиров автобуса (13 человек) доставили в пункты временного размещения.