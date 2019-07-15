Алена Водонаева раскрыла секрет успеха, который заимел у женщин Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак. Телеведущая подчеркивает, что брак – это мощный пиар-инструмент, который в России пока недооценивают.

Алена Водонаева раскрыла секрет успеха, который заимел уженщин Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак. Телеведущая подчеркивает, что брак – это мощный пиар-инструмент, который вРоссии пока недооценивают.Максим Виторган, как напоминает Алена Водонаева, раньше былизвестен больше как сын знаменитого советского актера Эммануила Виторгана – нуи немного как артист. А вот знаменитостью он стал после того, как женился насветской львице Ксении Собчак.Еще большую известность артист приобрел после скандальногоразвода с Собчак. И это объясняется просто, отметила Алена Водонаева. "Вотличии от российских знаменитостей, наши западные коллеги уже давно осозналивсю силу звездного брака. Искренность половины союзов этих селебрити вызываютсомнения, но подавляющее большинство склонно верить каждой свадебной церемониина страницах таблоидов и глянцевых журналов", – пишет Водонаева в изданииТелеведущая и обозреватель подчеркивает: брак – это мощныйпиар-инструмент для всех знаменитостей. Однако, по словам , в России почему-то им покапользуются Прохор Шаляпин и ГогенСолнцев.Эффект от "продвижения" Виторгана с помощью Собчакможно видеть хотя бы в том, что на прошлой неделе экс-супруга КсенииАнатольевны едва не женили на молодой маме Нино Нинидзе. Неплохой результат для46-летнего отца троих детей, считает .