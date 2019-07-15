Не секрет, что Сергей Зверев не раз прибегал к пластическим операциям, буквально изменившись до неузнаваемости. Однако эксперт убежден, что гламурному стилисту пора остановиться.

Не секрет, что Сергей Зверев не раз прибегал к пластическим операциям, буквально изменившись до неузнаваемости. Однако эксперт убежден, что гламурному стилисту пора остановиться.Короткий вздернутый нос, неестественно впалые щеки, пухлые губы, необычный разрез глаз – так выглядит сейчас 56-летний Сергей Зверев. Стилист сильно изменился от обилия пластических операций, которые он перенес. Все началось в далеком 1995 году. Тогда Сережа лег под нож по необходимости. "Я попал в страшную аварию, поэтому мне пришлось сделать пластику носа. Операция была сделана по медицинским показаниям", – говорил Сергей Зверев.Результат настолько ему понравился, что очень быстро стилист втянулся. Эксперты легко могут распознать, что с собой сделал гламурный цирюльник. "Это, безусловно, удаление комков Биша и, как следствие, коррекция слизистой. Далее Сергей делал ринопластику и, с некоторой долей вероятности, эндоскопическую подтяжку лица. Контурная пластика губ тоже была однозначно, а также контурная коррекция подбородка и углов нижней челюсти, скуловой области", - проанализировала пластический хирург Мадина Байрамукова.По мнению эксперта, Сергею Звереву пора остановиться в изменениях внешности. "На мой взгляд, сейчас Звереву лучше остановиться с походами к пластическим хирургам. Ему не нужно ничего увеличивать или уменьшать – лучше сохранить пропорции такими, какие они есть в данный момент", – цитирует медика .Врач убежден, что Сергею Звереву лучше обратиться к косметологу. Якобы специалист поможет ему улучшить состояние кожи, которая ввиду возраста стала дряблой. Не лучшим образом на нее действует, по мнению эксперта, и постоянное использование профессиональной косметики.