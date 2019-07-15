Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследованииПрокуратура провела проверку исполнения органами государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Вязниковскому району административного законодательства. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения разумных сроков рассмотрения административных материалов.Так, при проверке материала по факту ДТП принять итоговое процессуальное решение правоохранители не могут более года. В этой аварии пострадавшей женщине ампутировали руку.Материалы проверки направили в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).