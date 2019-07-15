Анна Хилькевич осталась без телефона: гаджет у актрисы украли в Париже, прямо возле Эйфелевой башни. ЗвездаУнивера признается, что еще не отошла от потрясения.

Анна Хилькевич осталась без телефона: гаджет у актрисыукрали в Париже, прямо возле Эйфелевой башни. Звезда"Универа"признается, что еще не отошла от потрясения.Прошло уже несколько дней с тех пор, как Анна Хилькевичвернулась в Россию, однако звезда до сих пор под впечатлением своей поездки воФранцию. Актриса сама не может определить, что же сильнее на нее подействовало– съемки в программе "Форд Боярд" или инцидент у самой высокойпарижской достопримечательности."Прошло уже почти 2 дня после моей недавней поездки воФранцию, но до конца переключиться и отойти я пока не смогла. Может винойтелефон, украденный около Эйфелевой башни, а может, это все эмоции от "ФортаБоярд". В любом случае, все это было незабываемо", – подписалаактриса свой снимок в Instagram.сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни.По счастливому лицу актрисы никак не скажешь, что она переживает потерютелефона. Да и поклонники артистку успокаивают: как выяснилось, многиестановились жертвой воров, зазевавшись возле "Железной дамы".Звезда сериала "Универ. Новая общага" участвовалав съемках приключенческого шоу "Форт Боярд. Вместе с вборьбу за приз включились 50 звезд, разбитых на команды по пять человек. Ведущийзахватывающих состязаний – лидер группировки "Ленинград" СергейШнуров.Премьера "перезагрузки" знаменитого телепроекта состоится на канале СТС. Анна Хилькевич призналась, что участие в проекте далось ей недлегко, актрисе пришлось бороться со своими фобиями.