Анна Хилькевич осталась без телефона: гаджет у актрисы
украли в Париже, прямо возле Эйфелевой башни. ЗвездаУнивера
признается, что еще не отошла от потрясения.
Анна Хилькевич осталась без телефона: гаджет у актрисы
украли в Париже, прямо возле Эйфелевой башни. Звезда"Универа"
признается, что еще не отошла от потрясения.
Прошло уже несколько дней с тех пор, как Анна Хилькевич
вернулась в Россию, однако звезда до сих пор под впечатлением своей поездки во
Францию. Актриса сама не может определить, что же сильнее на нее подействовало
– съемки в программе "Форд Боярд" или инцидент у самой высокой
парижской достопримечательности.
"Прошло уже почти 2 дня после моей недавней поездки во
Францию, но до конца переключиться и отойти я пока не смогла. Может виной
телефон, украденный около Эйфелевой башни, а может, это все эмоции от "Форта
Боярд". В любом случае, все это было незабываемо", – подписала
актриса свой снимок в Instagram.
сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни.
По счастливому лицу актрисы никак не скажешь, что она переживает потерю
телефона. Да и поклонники артистку успокаивают: как выяснилось, многие
становились жертвой воров, зазевавшись возле "Железной дамы".
Звезда сериала "Универ. Новая общага" участвовала
в съемках приключенческого шоу "Форт Боярд. Вместе с в
борьбу за приз включились 50 звезд, разбитых на команды по пять человек. Ведущий
захватывающих состязаний – лидер группировки "Ленинград" Сергей
Шнуров.
Премьера "перезагрузки" знаменитого телепроекта состоится на канале СТС. Анна Хилькевич призналась, что участие в проекте далось ей недлегко, актрисе пришлось бороться со своими фобиями.